Бакинское транспортное агентство при главе исполнительной власти города Баку подготовило и согласовало с Главным управлением государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) предложения по снижению скоростных ограничений на 14 дорожных участках.

Об этом сообщил председатель правления агентства Вюсал Керимли.

По его словам, на указанных дорожных участках поэтапно будут установлены соответствующие дорожные знаки.

«Статистика показывает, что одной из основных причин ДТП на территории столицы является высокая скорость. Мы верим, что водители будут соблюдать скоростные ограничения», — отметил председатель.