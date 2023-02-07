Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии после очистки от снега открыло автомобильные дороги, ведущие к границам Армении и Турции, для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Движение прицепного и полуприцепного автотранспорта восстановлено на дорогах Хашури — Ахалцихе — Вале (граница с Турцией), Ахалкалаки — Карцахи (граница с Турцией), а также Ахалцихе — Ниноцминда (граница с Арменией).

Эти автомобильные дороги из-за сильного снегопада были закрыты для большегрузов с 6 февраля. До сих пор из-за плохой погоды полностью закрытыми остаются участки трасс Гудаури — Коби и Млета — Гудаури, которые являются частью Военно-Грузинской дороги, ведущей в Российскую Федерацию.