Некоторое время назад в прессе распространилась новость о замораживании 1 миллиарда долларов, размещенных на имя сына 1-го вице-премьер-министра Азербайджана Ягуба Эйюбова в банке в Риге.

Издание Gununsesi.info связалось с Эйюбовым. Госчиновник ответил на вопрос следующим образом: «Нет денег, нет 1 миллиарда… Кто это говорит?»

Следует отметить, что факты вывода Эйюбовым сотен миллионов средств из Азербайджана за границу, в частности, в Канаду, были распространены много лет назад.