Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 15 декабря в 01:10 подразделения пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлак и Рездере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям противоположной стороны в направлении населенного пункта Килсякенд Кафанского района, не соответствует действительности.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

«Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезформация является очередной провокацией Министерства обороны Армении»,- говорится в сообщении ГПС.