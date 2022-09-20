Бакинское транспортное агентство организовало в столице зоны c ограничением скорости движения транспорта до 30 км/ч.

Для этого на 33 улицах установлены соответствующие дорожные знаки, проведены работы по разметке.

Как сообщает БТА, преимущества этих зон заключаются в следующем: повышение уровня безопасности участников дорожного движения; уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий и серьезного ущерба здоровью; улучшение качества воздуха; развитие социальной среды; снижение шумового загрязнения; стимулирование пешеходного движения и использования велосипедов.