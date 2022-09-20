Бакинское транспортное агентство организовало в столице зоны c ограничением скорости движения транспорта до 30 км/ч.
Для этого на 33 улицах установлены соответствующие дорожные знаки, проведены работы по разметке.
Как сообщает БТА, преимущества этих зон заключаются в следующем: повышение уровня безопасности участников дорожного движения; уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий и серьезного ущерба здоровью; улучшение качества воздуха; развитие социальной среды; снижение шумового загрязнения; стимулирование пешеходного движения и использования велосипедов.
В городской черте 30-50-70-90.
Вне городской черты 60-80-100-120.
Это нормально.
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