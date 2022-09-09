Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,27 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, а Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.