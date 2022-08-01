Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима», — написал он в понедельник в своем блоге.

По словам Борреля, Евросоюзу в определенной мере удалось справиться с общим сокращением доли российского импорта газа с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Это достигнуто в основном за счет увеличения закупок СПГ, доля использования которого удвоилась с 19% до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

«Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, т. е. сокращение спроса», — подчеркивает он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сожалеет о том, что после 2014 года Европа не создала «настоящего энергетического союза ЕС», построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

«На этот раз ставки еще выше: мы не можем позволить себе повторить ту же ошибку», — заявил он.