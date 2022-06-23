Азербайджанский дзюдоист Шахин Оруджев (55 кг) вышел в финал чемпионата Европы в Порече (Хорватия).

В полуфинальном поединке Оруджев вышел на татами против армянского спортсмена Ваге Агасяна. Одержав победу над соперником, азербайджанский спортсмен вышел в финал.

В соревновании среди женщин в поединке за золотую медаль Айдан Велиева (48 кг) сразится со шведкой Тарой Бабульфат.

Мухаммед Мамишов (50 кг) померится силами с Кайсом Геттари (Франция), а Низами Имранов (60 кг) — с Назаром Висковым (Украина).

Двое из шести азербайджанских дзюдоистов, вступивших сегодня в борьбу — Халид Мамедов (50 кг) и Хумар Гасымзаде (44 кг) — выбыли из соревнования, сообщает Report, .