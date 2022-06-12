Бакинская государственная дорожная полиция (ГДП) предупредила родителей о проведении в общеобразовательных школах мероприятий «Последний звонок».

Главный инспектор управления, майор Араз Аскерли сообщил, что в этом году, как и каждый год, министерство образования проинформировало общественность о порядке проведения мероприятия «Последний звонок» для выпускников.

В обращении дорожная полиция просит родителей не давать автомобили выпускникам, и чтобы они, в свою очередь, не управляли автомобилями родителей и близких родственников без их разрешения: «Это чревато привлечением к административной ответственности».

В день «последнего звонка» сотрудники дорожной полиции будут контролировать территории всех школ и незамедлительно принимать шаги при допущении негативных случаев.

Мы еще раз просим родителей и выпускников не допускать подобных противоправных действий. «Не превращайте «последний звонок» в свой последний день!», — заявил представитель ГДП.