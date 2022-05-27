Алжир направит Италии излишки газа, а она, в свою очередь, сможет передать его другим европейским странам, сообщил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

«Мы направим излишки газа Италии по её просьбе, а она в свою очередь сможет распределить наш газ по Европе», — сказал он на пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

Кроме того, Теббун сообщил о готовности Алжира наладить морское сообщение с Италией для обеспечения части Европы электроэнергией, пишет газета El Khabar.