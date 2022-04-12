Президент РФ Владимир Путин назвал информацию об убийствах российскими военными мирных жителей Бучи под Киевом «фейком».

«Я разговариваю с коллегами из западных стран часто. Когда они мне говорят — Буча. Я спрашиваю — а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто под самую землю был уничтожен американской авиацией. Там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было! Никто даже не заметил. так же как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни людей на свадьбах. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии! Когда изображали применение химоружия правительством Асада. Потом выяснили, что это фейк! Такой же и в Буче», — утверждает он.