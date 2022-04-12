Италия заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира приблизительно на 40% в рамках своих поисков альтернативных источников поставок после начала войны РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters.

О достигнутых 11 апреля договоренностях рассказал премьер-министр Италии Марио Драги время визита в Алжир. Он отметил, что соглашение стало важным шагом в стремлении страны сократить свою зависимость от российского газа.

«За ним последуют и другие», — сказал Драги журналистам после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию.