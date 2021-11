Азербайджан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования

Министр образования Эмин Амруллаев встретился с послом Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петером Михалко.

Об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в Twitter.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества министерства и ЕС в сфере образования.

«Сегодня мы встретились с новоназначенным главой Представительства ЕС в Азербайджане г-ном Петером Михалко. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Евросоюзом в области образования», — сказал он.

