Прыгнет ли Армения под «интеграционный бульдозер»?

Несколько недель назад, премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил очередной «праздник непослушания» и во время своего визита в Грузию возложил венок к мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность страны. Включая и тех, кто погиб, отражая российскую агрессию 2008 года. Официальной реакции со стороны РФ не последовало, более того, такое возложение венков — это часть государственного протокола в Грузии, но зато армяно-российский сегмент экспертного сообщества буквально «взорвался» возмущением. На таком фоне и сам факт участия армянских «зинворов» в учениях «Запад-2021», вызвавших столь резкую реакцию Запада, и визит главы Минобороны Аршака Карапетяна в Нижегородскую область России, на военный полигон «Мулино», уже напоминают завуалированную политическую капитуляцию и демонстративную «точку» в так и не начавшейся «прогулке на Запад». Это, конечно, еще и весомая информация к размышлению, чего в реальности стоят все разговоры в стиле «вот завтра Никол Пашинян начнёт разворот в сторону Запада, послезавтра выйдет из ЕАЭС и ОДКБ, а на будущей неделе вступит в Евросоюз» (если, конечно, на этот счет еще оставались иллюзии после отправки в состав российского контингента в Сирии армянских саперов). Более того, судя по многим признакам, на политическом пространстве Еревана развернулся очередной сеанс соперничества за благосклонность Москвы. Которая опять обозначила свой интерес ко второму президенту Армении, военному преступнику Роберту Кочаряну — он получил приглашение в Москву на съезд «Единой России».

Дошло до того, что в Армении развернулась жесткая пикировка вокруг… празднования дня независимости. Отмечает его страна 21 сентября, в нынешнем году дата как бы юбилейная — 30 лет. Команда Никола Пашиняна задумала пышные празднования с концертами и другими мероприятиями. В лагере Кочаряна и Артура Ванецяна с примкнувшим к нему Сержем Саргсяном — категорически против. Официально здесь возмущены, что власть устраивает торжества после поражения в войне, на фоне «недостойного» мира, в то время, пока еще не найдены тела всех погибших, и в такой ситуации порядочным людям должно быть не до пышных празднеств. Неофициально, праздновать собираются достижение независимости от Кремля, и пророссийский лагерь возмущен именно этим. Точнее, старательно демонстрирует России своё возмущение.

Наконец, учения «Запад-2021», которые проходят на территории России и Беларуси, проходят сегодня под знаком интеграционных договорённостей России и Беларуси. По завершении переговоров с Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко, в числе прочего, заявил: «Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕАЭС и тем более в СНГ. Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз — это пример, тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз». И сообщив о Российско-белорусских переговорах в Кремле и процитировав заявление Лукашенко, один из популярных ереванских ТГ-каналов задал вопрос: «Кто следующий?»

При этом Армения — единственная страна, где идея о присоединении к союзному государству России и Беларуси была высказана вслух. Первым, еще в январе 2021 года, это сделал Арташес Гегамян, некогда один из политических тяжеловесов Армении, который к сегодняшнему дню безнадёжно «вышел в тираж». Причем Гегамян особо подчеркивал, что таким образом собирается противостоять «пантуранизму». Официально действующие политики постарались этого заявления не заметить. Но Роберт Кочарян в одном из своих интервью уже призвал «очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией — гораздо более глубоком, чем есть сейчас».

И вот на этом фоне вопрос, окажется ли Армения первой, кто прыгнет под обозначенный Лукашенко «интеграционный бульдозер», стоит того, чтобы озвучить его вслух. И дело даже не в политическом торге «приведите меня к власти, а я заведу страну в Союзное государство». Дело в том, что Армения банально не состоялась как независимое государство, и это здесь подспудно понимают многие. Так что в ситуации, когда Россия контролирует в Армении границы, железные дороги, газовые сети, электросети (через «управляемого» российского олигарха армянского происхождения) и т.д., подобная идея просто не могла не возникнуть — пусть даже на уровне «пробных шаров», намеков и закулисных торгов.

Но, как бы ни было соблазнительно для Москвы заполучить еще одного участника «глубокой интеграции», лучше не забывать о том, насколько токсичный во всех смыслах актив предлагается Кремлю и какие риски неизбежно возникнут в этом случае и на турецком, и на азербайджанском направлении — особенно с учетом того, что дружить с Кремлем в Ереване рассчитывают именно против Баку и Анкары.

А ситуация в регионе сейчас уже совсем не та, чтобы в Москве могли позволить себе полностью игнорировать эти риски. Тем более после того, как чуть меньше года назад здесь прилюдно «раскатали» любимый форпост Кремля.

Нурани