Азербайджан в ООН проголосовал за рассмотрение ситуации на оккупированных территориях Украины

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова поблагодарила страны, поддержавшие Украину на Генеральной Ассамблее ООН. В их числе и Азербайджан, делегация которого проголосовала «за» включение пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня на 76-й сессии ГА ООН, сообщает Minval.az.

Голосовали против 12 стран – Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сирия, Зимбабве.

The UN General Assembly has just adopted by a majority vote (in favour:71,against:12,abstention:45) decision to maintain the item «Situation in the temporarily occupied territories of Ukraine», which is important for🇺🇦, and to include it in the draft Agenda of its 76th session1/2 pic.twitter.com/r2N7pHHKBV

