Пашинян: Мы готовы приложить усилия для достижения результатов, осознавая, что Баку стремится получить связь с Нахчываном

Армения «настроена решительно» в вопросе открытия коммуникаций в регионе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в среду на заседании правительства.

Пашинян напомнил, что 24 августа, представляя в парламенте 5-летнюю программу правительства, он заявил, что «углубление или урегулирование отношений с соседними странами будет одним из важнейших направлений работы властей Армении».

«Как вы знаете, после переизбрания на пост премьера я уже успел побывать в Иране, а сегодня еду в Грузию. В повестке вопросов, которые обсуждаются как с Ираном, так и с Грузией, серьезную роль играет тема развития региональных коммуникаций, и в этом контексте я придаю значение проекту «Север-Юг»», – цитирует его ереванский «Спутник».

По его словам, для Армении чрезвычайно важно установить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Для решения этого вопроса в трехстороннем формате (Армения, Россия, Азербайджан) обсуждается вопрос открытия коммуникаций.

«Мы решительно настроены и готовы приложить усилия для достижения конкретных результатов, осознавая, что Баку также стремится получить связь с Нахчываном», – отметил премьер.

Пашинян также добавил, что Ереван надеется на восстановление «мирного переговорного процесса» в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для «урегулирования карабахского конфликта».

По его словам, важна также повестка, связанная с проведением делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

«Мы продолжаем работать для создания необходимых для этого условий», — заверил он.