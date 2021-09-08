Пашинян: Мы готовы приложить усилия для достижения результатов, осознавая, что Баку стремится получить связь с Нахчываном

8 сентября, 11:41

Армения «настроена решительно» в вопросе открытия коммуникаций в регионе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в среду на заседании правительства.

Пашинян напомнил, что 24 августа, представляя в парламенте 5-летнюю программу правительства, он заявил, что «углубление или урегулирование отношений с соседними странами будет одним из важнейших направлений работы властей Армении».

«Как вы знаете, после переизбрания на пост премьера я уже успел побывать в Иране, а сегодня еду в Грузию. В повестке вопросов, которые обсуждаются как с Ираном, так и с Грузией, серьезную роль играет тема развития региональных коммуникаций, и в этом контексте я придаю значение проекту «Север-Юг»», – цитирует его ереванский «Спутник».

По его словам, для Армении чрезвычайно важно установить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Для решения этого вопроса в трехстороннем формате (Армения, Россия, Азербайджан) обсуждается вопрос открытия коммуникаций.

«Мы решительно настроены и готовы приложить усилия для достижения конкретных результатов, осознавая, что Баку также стремится получить связь с Нахчываном», – отметил премьер.

Пашинян также добавил, что Ереван надеется на восстановление «мирного переговорного процесса» в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для «урегулирования карабахского конфликта».

По его словам, важна также повестка, связанная с проведением делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

«Мы продолжаем работать для создания необходимых для этого условий», — заверил он.

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.