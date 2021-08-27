Гражданских сотрудников Минобороны России лишили каракулевых головных уборов

28 августа, 00:45

Минобороны России утвердило нормы снабжения предметами одежды гражданских служащих. Соответствующий приказ министра обороны опубликован на официальном портале правовой информации.

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По сравнению с предыдущими нормами, действовавшими с 2015 года, в списке одежды для гражданских служащих высшего класса, отсутствуют каракулевые шапки.

Так, действительные государственные советники РФ и государственные советники РФ 1 класса (соответствуют званиям генерала армии и генерал-полковника ВС РФ) будут получать 15 предметов одежды, среди которых меховые шапки, фуражки, костюмы, рубашки, футболки, галстуки, и обувь. А у обычных государственных гражданских служащих гардероб будет состоять из 9 предметов.

В качестве обуви в перечне фигурируют полуботинки для высших чинов и туфли (для женщин) и ботинки (для мужчин) для рядовых служащих.

При этом, шапки, шляпы, фуражки, куртки и галстуки будут выдавать на пять лет, а костюмы, обувь и повседневные головные уборы — на два. Футболки же решено менять каждый год, причем их и форменные блузки и рубашки будут выдавать по две на руки.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.