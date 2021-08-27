Гражданских сотрудников Минобороны России лишили каракулевых головных уборов

Минобороны России утвердило нормы снабжения предметами одежды гражданских служащих. Соответствующий приказ министра обороны опубликован на официальном портале правовой информации.

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По сравнению с предыдущими нормами, действовавшими с 2015 года, в списке одежды для гражданских служащих высшего класса, отсутствуют каракулевые шапки.

Так, действительные государственные советники РФ и государственные советники РФ 1 класса (соответствуют званиям генерала армии и генерал-полковника ВС РФ) будут получать 15 предметов одежды, среди которых меховые шапки, фуражки, костюмы, рубашки, футболки, галстуки, и обувь. А у обычных государственных гражданских служащих гардероб будет состоять из 9 предметов.

В качестве обуви в перечне фигурируют полуботинки для высших чинов и туфли (для женщин) и ботинки (для мужчин) для рядовых служащих.

При этом, шапки, шляпы, фуражки, куртки и галстуки будут выдавать на пять лет, а костюмы, обувь и повседневные головные уборы — на два. Футболки же решено менять каждый год, причем их и форменные блузки и рубашки будут выдавать по две на руки.