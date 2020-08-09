Российский президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок полковниками и высшими офицерами Вооруженных сил России, сообщается на портале правовой информации.

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Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС страны будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.

Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга.

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