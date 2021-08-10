Закон бумеранга: как Наира Зограбян весь мир на уши поставила

В трудной обстановке, не преодолев основной блок вопросов, неразумно заниматься мелочовкой. Успешный поиск ключа к главной загвоздке приводит к ясности и заметно облегчает положение.

В Армении все запутано так, что невозможно определить, с чего начать и какой методологией вооружиться, чтобы взять ситуацию под контроль. Если и есть повод говорить о каком-либо развитии, то это касается разрастания кризиса.

Политическое поле испытывает угрожающее перенапряжение. Деятелей много, все говорят и к чему-то призывают. Но рациональных мнений не слышно. И не предвидится. Играющие на публику деятели говорят о чем угодно, но только не о главном.

Член партии «Процветающая Армения», небезызвестная Наира Зограбян не отстает от коллег по цеху, дает знать, будто способна распутать тугой клубок узлов.

Практикующая правозащиту деятельница считает, что главным на сегодня является назначение главы внешнеполитического ведомства. Заполнение вакансии, как она считает, должно коренным образом предотвратить хаос. Подход не только не выдерживает критики, но и вызывает массу вопросов.

Спору нет, в столь напряженной ситуации новый кабинет без промедления должен приступить к выполнению обязанностей. Глава внешнеполитического ведомства также должен занять свое место. Но видится, что госпожа Зограбян, жалобно утверждая, что сейчас не время делить портфели, раз «азербайджанские военные вторгаются на суверенную территорию Армении, принадлежащих гражданам Армении» радеет за себя.

Добавляет, будто «азербайджанские военные поджигают принадлежащие по праву собственности гражданам земельные участки в трансграничных регионах». Интересно, по какой логике эта особа увязывает несовместимые вещи, и вообще, какая связь между трансграничными осложнениями и назначением нового министра иностранных дел? В принципе главный дипломат может повлиять на положение, однако перво-наперво нужно самим армянам перестать бряцать оружием.

Сдается, что госпожа Зограбян, актуализируя организационный вопрос, предлагает собственную кандидатуру на пост министра. За ней богатый опыт прений с азербайджанскими коллегами в ПАСЕ и на других площадках.

Как она выстраивала линию защиты и нападения в горячих спорах, вводила в заблуждение европейских парламентариев фейковыми вбросами, не забылось.

Она постоянно предпринимала обвинительные акции. Даже тогда, когда армянские военные и сепаратисты Карабаха поджигали засохшую траву вдоль канувшей в Лету линии соприкосновения, в знойное время преграждали дорогу водным потокам, чтобы азербайджанское население испытывало дефицит в живительной влаге в жаркую пору.

О частых перестрелках вдоль линии разъединения и говорить не стоит. Заграбян виновниками обострений всегда называла азербайджанцев, хотя всем наблюдателям, мониторинговым миссиям априори было понятно, что в условиях, когда за передовыми позициями азербайджанцев начинались населенные пункты и домашние хозяйства, людям больше всего нужно было спокойствие.

Многое в регионе поменялось, изменились условия противостояния. Азербайджан наращивает базу мира и спокойствия, и победителю незачем нарушать спокойствие. Это нужно проигравшей стороне, которая никак не свыкнется со своим положением, на всех парах продолжает попытки интернационализации силового противостояния и его дипломатической составляющей.

Но Наира Вагановна не меняется. Пользуясь, точнее, злоупотребляя статусом правозащитника, а возглавляет она организацию с весьма кричащим названием «Безопасность и демократия», старается изо всех сил поднять на ноги международные организации, ополчить их на борьбу с «опасной и недемократичной» азербайджанской стороной.

Современная правозащита сконцентрирована на правах человека, чтобы обеспечить современникам возможность жить мирно, работать в безрисковой ситуации, наращивать запас прочности стабильности. Периодическая приграничная стрельба, которую госпожа Зограбян выдает за свою личную тревогу, это то, что не давало покоя тысячам азербайджанцев на протяжении тридцати лет.

После начала первой войны, драйвером которой стал Ереван, сотни тысяч людей потеряли не только кров, но и спокойствие. Они по нескольку раз меняли местожительство из-за разбойных действий армянской военщины, которая поймала кураж на дестабилизирующих игрищах.

Разве не Зограбян выступала в роли упертой спойлерши, когда азербайджанские депутаты в ПАСЕ поднимали вопрос о грубо попранных правах сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев?! Не она ли выдавала так называемую проблему самоопределения горстки карабахских армян за головную боль планеты, тогда как почти миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев несли неподъемные тяготы прифронтовой жизни?!

Все зло, что творили армяне на оккупированных территориях, – а они умышленно организовывали пожары, держали под огнем снайперов людей мирного труда, делали все, чтобы затруднить сельскохозяйственные работы, – сегодня Наира Зограбян без разбору перекладывает на азербайджанских военных. Причем, бездоказательно.

Она действует по кальке, повторяя почерк армянских террористов и оккупантов. Те поджигали траву и урожаи, а Зограбян занимается политическим поджигательством, вместо того чтобы ратовать за новую, осмысленную политику мира и добрососедства.

Новый министр займет свое место, наверняка, это не будет Наира Зограбян, хотя в непредсказуемой Армении все может произойти. Но, не избавившись от старой затертой политики азербайджанофобии, Ереван никогда не вырулит на ровную гладь определенности.

Бич нынешних поколения армян в том, что им слабо признать ошибочность пути, которым прошагали тридцать лет. Теперь вынуждены ползти.

Так оно и будет в будущем, если не найдут в себе смелости отказаться от услуг таких политических прощелыг, как Наира Зограбян, потерявшей голос от бесконечных истеричных криков и воплей.

И напоследок. Экзальтированная госпожа приятно удивила собратьев вестью о приказе новоназначенного министра обороны, который велел стрелять в азербайджанцев, пытающихся-де «хотя бы на сантиметр продвинуться вперед».

Ничего себе повод для радости, не так ли?! Если новый министр иностранных дел тоже будет из породы пещерных тюркофобов, то пиши пропало.

Вспоминается старый одесский анекдот про хозяина борделя, который решил выправить дела с помощью ремонта в заведении. Завидев его старания, наставник по бизнесу настоятельно порекомендовал поменять жриц любви, а не обои на стенах.

Так вот, не о министерских позициях думать надо, а о главном — новой политике, которая впишется в дугу здравомыслия и рациональности.

Тофик Аббасов, аналитик