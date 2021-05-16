Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должно немедленно положить конец боевым действиям, заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.

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«Бои должны немедленно закончиться», — сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.

Гутерриш отметил, что подобные конфликты «подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев )». По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

Генсек предупредил, что данный кризис «может выйти из-под контроля». «Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем — во всем регионе», — приводит его слова «Интерфакс».

Генсек ООН подчеркнул, что выступает за решение ближневосточной проблемы, основанное на принципе сосуществования двух государств — израильского и палестинского, причем Иерусалим должен быть столицей обоих.

«ООН в контакте с региональными партнерами, с ближневосточным «квартетом», чтобы добиться прочного, справедливого мира», — сказал Гутерриш.

Он призывал Израиль и палестинцев сохранять статус-кво священных мест.

Говоря о журналистах, Гутерриш подчеркнул, что они должны работать Израиле и на палестинских территориях, «не сталкиваясь со страхом и разрушениями».

Minval.az