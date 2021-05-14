Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Палестину и Израиль немедленно прекратить боевые действия, сообщает ВВС со ссылкой на заявление официального представитеяь Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле», — сказал Дюжаррик.

ООН призывает Израиль и Палестину позволить оказывать им посредническую помощь в урегулировании конфликта, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, боевые действия могут спровоцировать гуманитарный кризис, а также кризис в области безопасности и, кроме того, способствовать дальнейшему разжиганию экстремизма в регионе в целом.

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