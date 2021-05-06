Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе.

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Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме «Петерсбергский климатический диалог».

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — сказал чиновник (цитата по РИА Новости).

По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%.

Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше на 15 метров.

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти», — предостерег глава ООН.

Для того, чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более «чистый и зеленый» путь развития, заключил он.

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