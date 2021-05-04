Глобальные температуры до конца столетия могут повыситься на 2,4 градуса по Цельсию, даже если все намеченные мировым сообществом меры по защите климата будут реализованы, как запланировано. Такие данные представили во вторник в Берлине в рамках 12-го Петерсбергского климатического диалога министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце и немецкий исследователь Никлас Хёне.

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, ставит цель не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Если мер не принимать вовсе, то температуры к 2100 могут вырасти на 2,9 градуса. При оптимистичном сценарии развития событий потепление может составить 2,0 градуса, отметил Хёне. Он указал на то, что к настоящему моменту 131 государство поставило перед собой цель по достижению климатической нейтральности. Это составляет 73% глобальных выбросов парниковых газов.

Для достижения целей, поставленных в рамках Парижского соглашения, необходимо уменьшить вдвое все глобальные выбросы до 2030 года. «Сейчас не похоже на то, что это произойдет, даже если с физической и технической точек зрения это возможно», — констатировал исследователь. «Это создает гигантскую пропасть между амбициями и действительностью», — отметил Хёне (цитата по ТАСС).

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