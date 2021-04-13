Друзья Меган Маркл рассказали, что герцогиня Сассекская отказалась ехать на похороны принца Филиппа, чтобы не «оказаться в центре внимания». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

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Источник издания утверждает, что решение далось ей непросто, так как она обожала покойного и между ними были очень хорошие отношения. Также информатор сообщил, что из-за изменившихся обстоятельств Меган Маркл готова простить королевскую семью за все, хотя ранее обвиняла ее членов в расизме по отношению к сыну и игнорировании ее проблем.

Еще одной весомой причиной отказа герцогини Сассекской приехать на похороны называется запрет семейного доктора. Врач не рекомендовал Маркл, находящейся на шестом месяце беременности, лететь через Атлантику и обратно.

Близкий друг герцогини утверждает, что в итоге решение о ее поездке принимал принц Гарри, так как для нее важнее всего был его комфорт. Источник добавил, что Меган Маркл считает, что сейчас всем членам королевской семьи самое время забыть прошлые разногласия и помириться, как хотел принц Филипп.

Принц Гарри прибыл в Великобританию впервые после скандального интервью Опре Уинфри и сразу отправился на карантин из-за COVID-19 в коттедж Фрогмор, где жил с супругой до отъезда из Великобритании. Там он должен провести пять дней после прилета в ожидании отрицательного теста на коронавирус. Он в любом случае сможет прийти на прощание с дедом, так как в соответствии с указом правительства прибывшие из-за границы могут «посещать похороны членов семьи или друзей».

Ожидается, что на похоронах Гарри будет одет не в военную форму, как принцы Чарльз и Уильям, однако сможет надеть все свои боевые награды.

10 апреля Букингемский дворец объявил, что похоронная церемония принца Филиппа состоится 17 апреля. До даты похорон Великобритания будет соблюдать восьмидневный национальный траур, члены королевской семьи — две недели.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.

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