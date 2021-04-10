39-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась ехать на похороны принца Филиппа. Напомним, что герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II отошел в лучший мир накануне, всего два месяца не дожив до 100-летнего юбилея. На следующей неделе состоится церемония прощания с монаршьей особой, где должны собраться все члены королевской семьи.

Несмотря на то, что принц Гарри с Меган Маркл переехали в США и в последнее время находятся не в лучших отношениях с короной, все ожидали их приезда на похороны. И действительно, муж Маркл засобирался домой — по слухам, уже в ближайшие часы он вылетит в Лондон.

А вот Меган Маркл в Великобританию не полетит, несмотря на сложившуюся ситуацию. Актриса объяснила это тем, что находится на последних сроках беременности, и длительные трансатлантические перелеты могут не лучшим образом сказаться на здоровье будущего малыша. Прошлым летом она пережила выкидыш, и с тех пор стала более тщательно следить за здоровьем. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно бывшая актриса публично обвинила королевскую семью в расизме и других смертных грехах, поэтому ее приезд для многих выглядел бы неуместно, пишет РБК.

Впрочем, на своем официальном сайте Меган Маркл уже выразила соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа.

«Спасибо за вашу службу… Вас будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

Minval.az