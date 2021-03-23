Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию для посредничества в урегулировании политического кризиса в стране.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Подвели итоги прогресса, достигнутого в Грузии при посредничестве Даниэльсона. Пришло время предпринять необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Представитель (Даниэльсон) вернется назад (в Грузию) для продолжения посредничества», — приводит слова Мишеля ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение главы Евросовета. «Это ясный знак, что ЕС никуда не уходит», — написала Зурабишвили в «Твиттере».

Minval.az