Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск в суд против автора и издателя книги «Люди Путина. Как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад», которая вышла в прошлом году в Великобритании. Официальное заявление Абрамовича опубликовано на сайте футбольного клуба «Челси», пишет «Корреспондент».

Судебное разбирательство будет проходить в Британии. Иск подан к автору книги, журналистке Кэтрин Белтон и издательству HarperCollins, которое опубликовало книгу.

«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны», – отметили в юридической фирме Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы российского миллиардера.

Сам Абрамович заявил, что ложные обвинения, изложенные в книге, «оказывают пагубное влияние не только на его личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба».

Миллиардер вел переговоры с издательством, чтобы избежать разбирательства в суде, однако они не увенчались успехом – издатель отказался вносить изменения в книгу.

На сайте клуба отметили, что Абрамович не будет давать других комментариев по поводу судебного процесса.

Minval.az