Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена принять предложение российского лидера Владимира Путина о прямом диалоге между главами государств. Об этом он написал в Telegram.

Кадыров констатировал, что в ответ на инициативу Путина из Вашингтона приходят лишь «слабые весточки из уст представителей его [Байдена] администрации».

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи», — обратился к президенту США глава Чечни.

Политик пояснил, что самое важное сейчас, причем прежде всего для самой Америки, — диалог с Россией. Он добавил, что у простых американцев и россиян накопилось много вопросов, ответ на которые они смогут получить из прямого общения президентов.

По словам Кадырова, в РФ понимают, что «в США любят Россию и нашего президента».

В целом он призвал Байдена не страшиться правды, которая в любом случае восторжествует, и «показать свое истинное лицо».

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