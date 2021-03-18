Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие дни провести с американским коллегой Джо Байденом открытый разговор в прямом эфире.

«Мы должны продолжать отношения с Вашингтоном. Но при условии, что дискуссию с президентом США мы проведем онлайн, в прямом эфире», — заявил российский лидер.

Путин сообщил, что даст поручение МИД проработать вопрос о разговоре с Байденом. Российский лидер также отметил, что на выходных едет в тайгу, так что готов говорить с хозяином Белого дома либо завтра, либо в понедельник.