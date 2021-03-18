Министерство обороны САША завершило разработку и создание роя беспилотных летательных аппаратов, сообщает издание The Drive.

Речь идет о версии Block 3 беспилотного самолета Coyote от Raytheon и связанной с ней пусковой установке, устойчивой к помехам линии передачи данных и программном пакете, позволяющем вышеупомянутым дронам работать как автономный рой. То есть, данные беспилотники способны атаковать средства противовоздушной обороны возможного противника роем.

Такое нападение беспилотников приводит к тому, что количество поражаемых целей в конечном итоге превышает огневые возможности противника. Эта система может использоваться как часть системы высокоточного оружия ВВС США «Золотая Орда».

Сообщается, что БПЛА в составе роя можно использовать для решения самых разных задач — от разведывательных и штурмовых до выступления в качестве ложных целей. Пентагон передал материалы и соответствующие разработки армии, авиации, военно-морскому флоту и Корпусу морской пехоты США.

Minval.az