Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека, они коснутся ряда стран, в том числе будут введены против лиц из России. Об этом сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

«Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно», — сказал собеседник агентства.

Подробностей источник не сообщил: он не стал комментировать прозвучавшие ранее сообщения о том, что в новый список причастных к нарушениям человеческих прав войдут граждане Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

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