Вопрос о месте встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока неясен, это будет прорабатываться по дипломатическим каналам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

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