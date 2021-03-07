В Турции уже собирают партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины. Сборка проходит на авиастроительном предприятии Baykar Defense в Стамбуле. Об этом сообщил народный депутат Игорь Копытинв Facebook.

«Сегодня вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапою проинспектировали ход производства БПЛА TB2 на Baykar Defense в Стамбуле», — написал в соцсети нардеп.

Он подчеркнул, что турецкая сторона придерживается своих обязательств перед ВСУ.

«Эта уникальная возможность усилит обороноспособность нашего государства, а также, что не менее важно, — расширит присутствие ОПК двух стран на внешних рынках», — добавил Копытин.

Minval.az