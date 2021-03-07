Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО.

Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Помимо действующих мотострелковых бригад, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, также на складах консервации находится достаточно модернизированной боевой техники для комплектования двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Перед этими подразделениями, вероятно, будет поставлена задача по блокированию передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии, считает Скшипчак. Всего же, по его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Дальше боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

Minval.az