Дочерние структуры российского государственного телеканала Russia Today в Германии столкнулись с отказом в банковском обслуживании. Как сообщает сам RT, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счёта. Но ни один из них не согласился.

«По большинству запросов получены отказы, остальные были проигнорированы», — говорится в заявлении RT.

«У нас есть основания полагать, что против RT в Германии ведётся кампания, которая, по сути, сводится к финансовому эмбарго», — заявила Динара Токтосунова, руководитель телеканала в ФРГ.

Накал ситуации достиг уровня российского МИДа, который от имени Марии Захаровой назвал «недопустимым» «враждебное отношение зарубежных партнеров к средствам массовой информации».

«Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и как очевидное нарушение обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ», — заявила Захарова на брифинге в четверг (ее цитирует «Интерфакс»).

Она добавила, что если RT не откроют счет, то Москва примет ответные жесткие меры против СМИ Германии.

Minval.az