Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена. Нам, конечно же, потребуется сертификация», — приводит его слова RT со ссылкой на CNN Prima News.

Земан подчеркнул, что будет достаточно сертификата от чешского регулятора, при этом Прага не намерена настаивать на одобрении российского препарата Европейским агентством лекарственных средств.

Обращение к России согласовано с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.

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