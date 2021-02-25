Соединенные Штаты призывают все стороны в Армении к сдержанности и считают, что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии — что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — приводит его слова ТАСС.

По словам Прайса, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет.

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