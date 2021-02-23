Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, сообщил в твиттере журналист Аарон Мате. Медиа-менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил это «Дождю».

Аарон Мате опубликовал скриншот электронного письма от организации, в котором говорится, что Amnesty International «больше не считает Алексея Навального узником совести из-за того, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний».

«Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание «узник совести», поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech», — ответил Александр Артемьев. Он подчеркнул, что призыв Amnesty немедленно освободить оппозиционера остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам.

Артемьев добавил, что у представителей организации «сложилось впечатление, что поступившие в национальные секции запросы, побудившие обратиться к заявлениям Навального 15-летней давности, были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом».

Анонимный источник «Медиазоны» в организации предположил, что за этой кампанией могут стоять «люди с RT в разных странах». По его словам, как минимум двое человек в своих заявлениях сослались на тред в твиттере сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек. В середине января она написала серию сообщений о националистических высказываниях Алексея Навального в 2000-х годах. Она опубликовала несколько старых видео Навального, где он выступает против миграции, а также обратила внимание на кампанию «Хватит кормить Кавказ», которую посчитала дискриминационной.

По словам Артемьева, Amnesty International продолжит сбор подписей под петицией за освобождение Навального.

Amnesty International признала Алексея Навального узником совести вечером 17 января после того, как его задержали в аэропорту «Шереметьево». 20 февраля организация передала властям России петицию с требованием освобождения оппозиционера и 195482 подписями.

Minval.az