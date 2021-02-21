Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона направила администрации президента США Джо Байдена запросы на организацию первых контактов для будущего сотрудничества.

По его словам, Москва надеется на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном.

«Те люди, которые сегодня появились в Госдепе и Белом доме, — мы уже направили к ним запросы, чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе», — заявил Антонов, слова которого приводит «Газета.ру».

Также Антонов выразил уверенность, что Вашингтон будет и дальше оказывать давление на Москву.

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