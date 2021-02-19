Российские туроператоры получили письмо от министерства туризма Танзании, в котором сообщается, что туристы, появляющиеся в неподобающем виде в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 10 тысяч долларов, а в случае серьезных нарушений — отправлены в тюрьму на срок до полугода.

В документе отмечается, что, согласно правилам поведения туристов в Танзании, утвержденным еще в 2015 году, туристам разрешено находится на улицах городов и поселков страны (за исключением пляжа и территории отеля), только в одежде, которая закрывает пупок и колени. Кроме того, туристы «не должны ходить по улицам в нижнем белье». Помимо этого, местных жителей нельзя фотографировать без их разрешения. Также действует полный запрет на употребление любых наркотиков.

«[Мы] — не страна хиппи, как некоторые государства Азии», — приводит фрагмент текста из документа «Интерфакс».

Согласно установленным правилам, под запрет для туристов, выходящих за пределы отельных и пляжных зон на Занзибаре, подпадают купальники, слишком короткие шорты, платья и юбки, не прикрывающие коленей, короткие топы и майки, не прикрывающие пупка. Мужчинам запрещено ходить с оголенным торсом. В отелях и на пляжах Занзибара все это по-прежнему допустимо, ограничения относятся только к туристам, посещающим город и местные поселения на экскурсиях, сообщает Ассоциация туроператоров.

«Речь идет о туристах, которые вне территории отеля и пляжа появляются в нетрезвом состоянии при отсутствии одежды, покрывающей большую часть тела. На Занзибаре проживает достаточное количество мусульман, вид полуобнаженных туристов вызывает у них шок», — сообщает пресс-служба туроператора «Интурист».

Министерство туризма Танзании уже обратилось к другим ведомствам и полиции страны страны с просьбой «сотрудничать в вопросе контроля моральных нарушений» с участниками туррынка танзанийского острова. Также министерство поручает туристическим компаниям, владельцам отелей, ресторанов, всем экскурсоводам разъяснять туристам правила поведения на острове Занзибар.

Представители туроператора PEGAS Touristik рассказали, что 16 февраля в министерстве туризма на острове состоялось собрание с представителями принимающих компаний Занзибара, где участвовали и фирмы, обслуживающие российских туроператоров.

«О каких-то немедленных массовых штрафах для туристов речь сейчас вообще не идет. Циркуляр министерства от 14 февраля носит предупреждающий характер напоминания о существующих правилах и ответственности. Решили пока расставить в аэропорте, на выходе из отелей и на улицах предупреждающие знаки для туристов, усилить работу гидов по разъяснению правил. Если эти меры не сработают, то уже тогда, возможно, будут штрафовать», — сообщили в PEGAS Touristik.

Minval.az