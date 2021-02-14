Иран и РФ собираются организовать совместные военно-морские учения в Индийском океане, которые будут направлены на обеспечение безопасности региона, заявил глава штаба армии Ирана контр-адмирала Хабибулла Саяри.

«Заместитель командующего армии по координации контр-адмирал Хабибулла Саяри в воскресенье сказал, что иранские и российские военно-морские силы собираются провести их вторые совместные маневры в водах к югу от Ирана», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Тасним».

Он отметил, что учения с «мощными морскими силами России являют собой ясный сигнал, что иранские ВМС достигли уровня ведущих морских держав».

Саяри добавил, что цель маневров — обеспечить безопасность в северной части Индийского океана.

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