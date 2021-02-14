Хозяин виллы в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, снял пародию на визит съемочной группы «Россия 1» во главе с журналисткой Анастасией Поповой. Он прогулялся по дому и так же, как и российская журналистка, осмотрел туалет с ершиком.

В начале февраля журналисты «Вестей недели» сняли репортаж из виллы, где жил Навальный в Германии. По словам хозяина дома, они представились туристами из Бельгии и вели скрытую съемку, разрешение на которую он не давал. После визита журналистов он обратился в правоохранительные органы. Сама Попова отрицает, что снимала владельца виллы со скрытой камеры. Об этом пишет «Дождь».

Сюжет о «вилле Навального» вышел в «Вестях недели» Дмитрия Киселева. Там утверждалось, что политик жил в роскоши, стоимость съемок фильма про «дворец Путина» и проживание Навального журналисты оценили в миллион евро. Соратник Навального Леонид Волков рассказал «Дождю», что проживание политика в Германии оплатил Евгений Чичваркин, аренда дома обошлась в 15,5 тысячи евро, а помещение для съемок фильма — в 1800 евро.



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