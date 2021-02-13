Власти США ведут работу над ответными мерами из-за «ужасающего» положения с правами человека в России. Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, стенограмма его слов опубликована на сайте ведомства.

«Что касается режима [президента России Владимира] Путина, вы слышали меня, и вы слышали, как другие в администрации негативно высказываются об ужасающем положении России в области прав человека. <…> Существует широкий набор соответствующих политических мер реагирования на то, что мы наблюдаем со стороны России», — заявил Прайс.

В своем выступлении он упомянул «репрессии» властей России в отношении участников акций протеста в поддержку Алексея Навального, а также задержание двух чеченский геев Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, которых насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Ранее власти республики заподозрили их в пособничестве террористам.

По словам Прайса, США «решительно выступает против злоупотреблений» в отношении ЛГБТ+ и призывает страны отменить законы, «криминализирующие людей» по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

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