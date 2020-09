Азербайджанские хакеры взломали сайты ряда ведущих армянских СМИ.

В списке взломанных сайтов armenpress.am, news.am, armtimes.am, hetq.am, 1in.am, mediamax.am и т.д. На всех сайтах транслируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, размещены на фоне азербайджанского флага слова Ilham Aliyev: «Karabakh is Azerbaijan!», Mubariz Ibrahimov, President Aliyev: «If Armenian soldier doesn’t want to die, then let him leave Azerbaijani lands».

Minval.az