Турция и КНР могли бы заменить США в качестве посредников в мирных переговорах между РФ и Украиной. С данным заявлением выступил руководитель МИД Польши Радослав Сикорский после неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

«Если этот [переговорный] трек [с участием США] потерпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи, и, прежде всего, есть Китай», — отметил министр в ходе совместной с главой евродипломатии Каей Каллас пресс-конференции.