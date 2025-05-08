Глава парламента Сахиба Гафарова провела встречу с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Согласно информации Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение дружественных связей между нашими странами и народами.

По ее словам, связи дружбы и сотрудничества, основа которых была заложена в прошлом веке общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и гениальным сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином, успешно продолжаются после обретения Азербайджаном независимости.

Председатель Милли Меджлиса указала на важное значение подписанных накануне документов и выразила уверенность в том, что обсуждения, проведенные с президентом Ильхамом Алиевым, скоро принесут свои результаты.

В ходе беседы была особо отмечена роль правящих партий, внесших важный вклад в отношения между нашими странами.

Было сказано о том, что конструктивное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения неприсоединения, справедливая позиция Вьетнама и поддержка территориальной целостности и суверенитета нашей страны высоко ценятся в Азербайджане.

С.Гафарова также заявила, что Милли Меджлис заинтересован в развитии наших межпарламентских связей и для этого есть хорошие возможности. Она отметила значение взаимных визитов на уровне председателей парламентов и депутатов, а также рассказала о важности развития связей между парламентскими комитетами. Было отмечено, что имеются хорошие возможности для дальнейшего углубления связей в рамках таких международных организаций, как Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Генеральный секретарь То Лам передал приветствия председателя Национальной ассамблеи Вьетнама и от его имени пригласил С.Гафарову посетить Вьетнам.

В ходе беседы гость поделился своими впечатлениями о встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита в нашу страну, проведенных обсуждениях и подписанных двусторонних документах.

Высоко оценив роль парламентов в межгосударственных отношениях, Генеральный секретарь То Лам озвучил свои мысли об интенсификации взаимных визитов, обмене информацией и опытом между парламентскими комитетами, сотрудничестве в области законодательства, усилении контроля за выполнением подписанных и ратифицированных двусторонних документов, укреплении сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи АСЕАН и других международных организаций.

Гафарова попросила передать ее приветствия председателю Национальной ассамблеи Вьетнама и пригласила коллегу посетить нашу страну. По ее словам, Милли Меджлис всегда готов к развитию взаимодействия и выразила уверенность в том, что это сотрудничество и впредь будет развиваться.

Стороны обсудили и другие темы, представляющие взаимный интерес.

После встречи Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам оставил запись в Книге памяти Милли Меджлиса.