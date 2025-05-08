Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать потенциальными преемниками нынешнего американского лидера Дональда Трампа на выборах в 2028 году. Информация приводится в сообщении Semafor.

«Президент Дональд Трамп поручил Джей Ди Вэнсу и Марко Рубио важные направления работы и открыто назвал их своими возможными преемниками», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что данное заявление может поставить двух политиков на курс политического противостояния к выборам, которые пройдут в США в 2028 году.