Готовится к выходу первая за 20 лет официальная книга про The Beatles. Также в августе 2021 года состоится премьера документального фильма об этой легендарной группе. Книга будет назваться Get Back — также как и финальная песня с альбома Let It Be, пишет The Guardian.

Автором предисловия издания о работе ливерпульской четверки над их последним студийным альбомом Let It Be будет британский писатель Ханиф Курейши, а режиссером фильма станет Питер Джексон, снявший трилогию Властелин колец.

Книга и фильм будут содержать архивные кадры, которые ранее нигде не публиковались.

