Законы о защите прав потребителей во многих странах обязывают производителя точно указывать на этикетке, что находится внутри, и четко регламентируют, что может называться «творогом» или, скажем, «сгущенным молоком». Вот и появляются на прилавках «творожные десерты», «сметановны» и т.д., где на этикетке мелким шрифтом указаны пальмовое масло, восстановленные растительные жиры, загустители, стабилизаторы, ароматизаторы, идентичные натуральным и т.д.

Но если в супермаркете достаточно прочитать на банке «сгущенка» вместо «сгущенное молоко», чтобы понять, что внутри, скорее всего, не цельное молоко плюс сахар, а что-то другое, то в политике все куда сложнее. Что и подтвердил нынешний громкий скандал вокруг партии с красивым названием «Патриоты Грузии».

Впрочем, расскажем по порядку. Осенью в Грузии предстоят парламентские выборы, и с учетом того, что здесь основные государственные полномочия в руках премьер-министра, а не президента, именно парламентские выборы считаются ключевыми. Предвыборная кампания, не дожидаясь официального старта, уже развернулась вовсю: партии проводят заседания своих руководящих органов, определяют кандидатов в депутаты и премьер-министры и, конечно же, готовят свои агитационные материалы. И вот на этом фоне «Альянс патриотов Грузии» разместил в Батуми, столице Аджарской автономной республики, свои билборды, где не только оккупированные Россией Абхазия и Южная Осетия, но и Аджария были выделены красным цветом. Все это дополнял слоган: «Защити Аджарию! Защити свою часть Грузии». Причем один из плакатов появился в поселке Гонит вплотную к границе с Турцией. А Ирма Инашвили, лидер «Альянса» и вице-спикер парламента Грузии, пояснила: дескать, баннеры посвящены теме «экономической и идеологической экспансии» Турции в Аджарии.

Такая провокационная «агитация» вызвала понятный взрыв возмущения. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе расценил действия «патриотов» «российский заказ против Грузии». Руководство оппозиционного «Единого национального движения» потребовало упразднить «Альянс патриотов» как избирательный субъект и снять с парламентских выборов. Пока, правда, власти Батуми сняли только скандальные плакаты. Но Ирма Инашвили уже «сменила пластинку» и принялась оправдываться: «Баннер на Политсовете мы утвердили совсем в другом виде. Я говорю, что не исключаю внутренних и внешних провокаций. И баннер они напечатали в других цветах, повесили на то место, о котором мы не договаривались, а затем самовольно сняли». Правда, вышло неубедительно. «Альянсу патриотов» уже припомнили, как на прошлых выборах, в 2016 году, эта же партия попыталась обвинить Турцию ни много ни мало в «геноциде грузин» —тогда пришлось вмешиваться даже МИДу Грузии. А год назад этот же альянс на митинге в Батуми не только требовал скорейшего восстановления отношений Грузии с Россией и отказа от курса на вступление страны в НАТО и ЕС, но и выдвинул показатленый лозунг: «Давид Гареджи — это Грузия!» А лидеры этой партии принялись рассуждать о «напряженной ситуации» с Азербайджаном.

Но теперь вся эта тюркофобская активность «Альянса патриотов Грузии» получает уже другое «прочтение». Центр «Досье», финансируемый Михаилом Ходорковским, опубликовал результаты своего расследования, из которых следует, что «Альянс патриотов Грузии» получает от Москвы прямую финансовую поддержку. Более того, его «раскруткой» заняты российские политтехнологи и РосСМИ «державно» направленности, включая «Спутник». «Регнум» и т.д.

Интерес Кремля к подрыву партнерства Грузии с Турцией и Азербайджаном более чем понятен. От прочности отношений Тбилиси с Баку и Анкарой напрямую зависит функционирование и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, и Южного газового коридора, и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В то время, когда Россию открыто «вытесняют» с газового рынка Южной Европы, и у Москвы уже нет прежних возможностей использовать поставки углеводородов в качестве средства давления. И если попытка «разорвать» эти трубопроводы в ходе армянской вооруженной провокации в Товузе не удалась, это еще не значит, что не будет новых «подходов» с использованием других методов и технологий. Список которых вряд ли ограничится провокационными плакатами. И действовать далеко не всегда будут «в лоб».

А вот это уже лучше держать в голове, анализируя политический скандал, разгоревшийся вокруг гибели в Грузии молодой программистки Тамар Бачалиашвили. Точнее, заявлений членов ее семьи, будто бы девушка расшифровала некие файлы, из которых следовало, якобы три высокопоставленных грузинских госчиновника причастны к незаконной торговле оружием, и не просто торговле, а поставках этого оружия в Нагорный Карабах. В результате члены семьи погибшей программистки уже обратились к властям Турции и Азербайджана.

А вот тут нужно пояснение. «Азербайджанская карта» на грузинских выборах — тема большая и деликатная. Азербайджан строит отношения с Грузией как с государством, а не с отдельными политиками, не вмешивается в чужие внутренние дела и тем более не позволяет втягивать себя в сомнительные скандалы. Но это не отменяет того факта, что, с учетом веса и влияния нашей страны на грузинском поле, многим политическим силам хотелось бы или записать Азербайджан себе в союзники, или «развернуть» против своих противников. Но на сей раз речь о явной провокации: сенсационных расшифрованных «документов» никто не видел, имен чиновников никто не называет, только догадки и ссылки на непонятные источники. А еще огромный «взрывной потенциал» для подрыва отношений двух стран. Тем более что эти отношения уже прошли «проверку на прочность» во время скандала с завозом в Армению сербских мин. И еще больше укрепились теперь, во время нынешнего скандала с полетами российских «транспортников», которые следовали в Армению кружным путем, а не напрямую через Грузию, которая разрешения на такие полеты не дала. Показательно, что эксперт Егор Куроптев в своем Фейсбуке справедливо заметил: «Появление темы обсуждения Азербайджана, Турции и Карабаха в таком остром, болезненном и трагическом для каждого грузина деле вызывает много вопросов. Доказательств нет. Есть «источники». Еще больше вопросов вызывает подобный поворот в контексте недавнего военного противостояния между Арменией и Азербайджаном». После чего, напомнив о скандальной акции «Альянса патриотов Грузии» и о том, что эта партия финансируется Кремлем, призвал СМИ и НПО Грузии и соседних стран «очень аккуратно и беспристрастно следить за делом Бачалиашвили». Проще говоря, не поддаваться на провокации и не верить каждому «вбросу». А еще — отдавать себе отчет, кто, против кого и с использованием каких приемов играет на «грузинском поле».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az