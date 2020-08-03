В Азербайджане с 06:00 5 августа смягчается особый карантинный режим.

«В результате превентивных мер и соблюдения гражданами существующих правил удалось добиться снижения числа заражений вирусом. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принято решение о применении некоторых смягчений в городах и районах, где введен ужесточенный карантинный режим», — сообщили Mimval.az в Оперативном штабе при Кабмине.

Согласно решению, с 06:00 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в особую карантинную зону, отменяется система выхода из дома посредством СМС-разрешений, служебных удостоверений, и портала icaze.e-gov.az.

Согласно решению, с 5 августа разрешается посещение пляжей по всей стране в рамках правил, установленных Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной властью города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима.

Minval.az